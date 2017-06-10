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Крупнейший в мире порносайт PornHub по просьбе журналистов американского издания Mashаble подготовил список самых часто встречающихся орфографических ошибок и опечаток, которые пользователи допускают при поиске порно в интернете. Результаты Mashable опубликовал на своем сайте.

Ресурс сделал разбивку по различным регионам США. Оказалось, что более чем в десятке штатов любители порно неправильно забивают в поисковик само слово «порно». Они промахиваются мимо «n» и вместо porn пишут porm. Вторую самую распространенную ошибку пользователи допускают при поиске аниме-порно «хентай».

Также в спешке юзеры пишут lesbiam или lesian вместо lesbian, carton вместо cartoon (вероятно, при поиске анимационного порно), wbony вместо ebony (порно с чернокожими моделями), amaturr и аnature вместо amateur (любительские ролики), а также compliation вместо compilations, когда речь идет о видеонарезке, и philipino вместо filipino, когда ищут ролики с филиппинскими актрисами.

Изображение: Pornhub

В конце мая PornHub отчитался о самом популярном в уходящем месяце запросе на сайте для взрослых. По данным ресурса, начиная с 10 мая на 282 процента выросли запросы со словами Fidget hand spinner. За две с небольшим недели на порносайте было опубликовано более 2,5 миллиона тематических видео с демонстрацией игрушки.