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Более 10 тысяч человек собрались в ночь с 10 на 11 июня в центре Киева, чтобы отпраздновать вступление в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Основные торжества прошли на Крещатике и Европейской площади, собравшиеся - преимущественно молодежь - несли украинские флаги и флаги ЕС.

На Европейской площади был установлен большой экран, на котором шел обратный отсчет минут и секунд до полуночи по киевскому времени, когда безвизовый режим был открыт с восемью странами ЕС - Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Румынией, Болгарией, Грецией и Кипром. Часовой пояс этих стран совпадает с Киевом. С оставшимися странами безвизовый режим вступает в силу в течение ночи.

Президент Украины Петр Порошенко выступил перед украинцами на Европейской площади со словами: "Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков".

Он подчеркнул, что "это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира - с авторитарным "русским миром".

Затем, как пишет пресс-служба президента, он процитировал строки Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". После этого Порошенко решил обратиться к "русским", которые осуждают действия Кремля в отношении Украины, и процитировал Александра Пушкина: "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена".

11 мая Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины.

"Принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между украинским народом и ЕС. Оно следует за завершением необходимых реформ Украиной в ряде областей, в том числе в области миграции, порядка и безопасности, внешних политики и основных прав", - сказано на сайте ведомства.

Официальный вестник Европейского Союза в понедельник, 22 мая, опубликовал решение о введении безвизового режима въезда для граждан Украины. Оно вступило в силу через 20 дней после публикации, 11 июня.