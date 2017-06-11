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Бывший соведущий культовой передачи об автомобилях Top Gear Ричард Хаммонд попал в аварию во время съемок.

Телеведущий тренировался в Швейцарии, готовясь к гонке, которая должна пройти в воскресенье. Съемки предназначались для шоу The Grand Tour, которое запустили с тройкой телеведущих Top Gear после того, как оттуда уволили главную звезду, Джереми Кларксона.

Хаммонд был за рулем Rimac Concept One, хорватского спортивного электрокара премиум-класса.

"Мистер Хаммонд попал в опасную аварию, - говорится в заявлении телешоу. - Но серьезных повреждений у него нет".

Согласно заявлению, после аварии он был в сознании и разговаривал - более того, он сам выбрался из машины прежде, чем она загорелась. Телеведущего увезли на вертолете в больницу с поврежденным коленом.

"Больше в аварии никто не пострадал. Ее причины неизвестны и будут расследованы", - говорится в заявлении шоу.

Джереми Кларксон, который находился там же, написал в своем Твиттере: "Это самая серьезная и страшная авария, которую я когда-либо видел. Невероятно (и радостно), но Ричард, кажется, более-менее в порядке".

Это не первая автомобильная авария для Ричарда Хаммонда: в 2006 году во время съемок Top Gear он попал в гораздо более серьезную катастрофу. После аварии телеведущий находился в коме, однако в конце концов полностью выздоровел.