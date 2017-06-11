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За первые часы после введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом границу пересекли сотни украинских граждан.

"С момента действия новых правил, государственную границу Украины с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 наших соотечественников", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, опубликованном на сайте ведомства утром в воскресенье, 11 июня.

В документе указывается, что в рамках либерализации визового режима по просьбе Киева в совместных мероприятиях с сотрудниками Госпогранслужбы принимают участие представители Европейского агентства по пограничной и береговой охране FRONTEX из 9 стран ЕС.

С 10 июня иностранные эксперты находятся на авиационных и автомобильных пунктах пропуска, консультируя как пограничников, так и украинских путешественников во избежание возможных недоразумений при пересечении границы.

В то же время, как пишет Life.ru, первого украинца, выезжающего из страны без визы, не пустили в Евросоюз.

По данным Госпогранслужбы, мужчина ранее превысил допустимый срок пребывания в Европе. Теперь на него наложены санкции. Гражданин Украины не смог пересечь границу наравне с другими первыми туристами, которые прошли контроль, имея на руках только биометрический паспорт. Об этом рассказал телеканал 112 со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

"Отказали гражданину Украины, который в своё время превысил срок пребывания в Дании, и, соответственно, ему временно запрещён в связи с этим въезд на территорию Европейского союза", — пояснил Слободян.

Совет ЕС утвердил безвизовый режим для граждан Украины 11 мая, 22 мая соответствующее решение было опубликовано в официальном вестнике ЕС. Оно вступило в силу через 20 дней после публикации, в полночь 11 июня.