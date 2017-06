В мире |

Фото/скриншот Youtube

Двое зрителей выбежали на ринг и атаковали голландского кикбоксера Мертела Гронхарта после того, как он нокаутировал своего соперника Арута Григоряна.

Негодование болельщиков мог вызвать тот факт, что Гронхарт атаковал Григоряна сзади. Последний пропустил удар коленом в голову и, не защищаясь, пошел в сторону своего угла. Судья не остановил бой, и голландец отправил соперника в нокаут. Когда он начал праздновать победу на канатах, двое зрителей выскочили на ринг и несколько раз ударили Гронхарта. Их остановили представители команды голландца и организаторы турнира.

"Я был в углу и видел, как эти ребята выскочили. Я подумал: "бросьте, парни, это спорт. Разное случается. Многие на эмоциях. Но это спорт, и маленькие дети смотрят его дома по телевизору. Вы не можете просто так прорываться на ринг", — заявил после боя голландский кикбоксер.

One of the craziest things I've ever seen at a fight. pic.twitter.com/ijAdtuF1NL