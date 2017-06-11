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В самолете авиакомпании EasyJet, совершившем экстренную посадку в Кельне из-за подозрительных разговоров трех мужчин, не было обнаружено взрывчатых веществ. Как сообщили в воскресенье, 11 июня, немецкая полиция и прокуратура, лайнеру разрешено продолжить рейс.

Накануне вечером самолет, следовавший по маршруту Любляна - Лондон, совершил посадку в аэропорту Кельна после того, как пассажиры рассказали бортпроводникам о том, что трое мужчин вели разговор о террористической атаке. Кроме того, они перевозили с собой "подозрительный рюкзак".

Получив эту информацию, пилот самолета принял решение сесть в Кельне. Самолет был отправлен в безопасную зону аэропорта, а пассажирам пришлось покидать его по аварийным трапам. Вызвавший подозрение рюкзак был взорван немецкими специалистами, однако позднее выяснилось, что взрывчатки в нем не было.

Трое мужчин, подданные Великобритании в возрасте 31, 38 и 48 лет, были задержаны, к середине дня 11 июня они все еще находились под стражей, их допрос еще не завершился.Остальные пассажиры вынуждены задержаться в аэропорту Кельна.

При проверке самолета на наличие взрывчатых веществ были задействованы специально обученные собаки. Согласно заявлению полиции, "режим работы аэропорта был нарушен на несколько часов", но вскоре был полностью восстановлен.