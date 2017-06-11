В Кельне из-за подозрительного разговора экстренно сел самолет

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В мире | 11 июня 2017 года, 18:47

В самолете авиакомпании EasyJet, совершившем экстренную посадку в Кельне из-за подозрительных разговоров трех мужчин, не было обнаружено взрывчатых веществ. Как сообщили в воскресенье, 11 июня, немецкая полиция и прокуратура, лайнеру разрешено продолжить рейс.

Накануне вечером самолет, следовавший по маршруту Любляна - Лондон, совершил посадку в аэропорту Кельна после того, как пассажиры рассказали бортпроводникам о том, что трое мужчин вели разговор о террористической атаке. Кроме того, они перевозили с собой "подозрительный рюкзак".

Получив эту информацию, пилот самолета принял решение сесть в Кельне. Самолет был отправлен в безопасную зону аэропорта, а пассажирам пришлось покидать его по аварийным трапам. Вызвавший подозрение рюкзак был взорван немецкими специалистами, однако позднее выяснилось, что взрывчатки в нем не было.

Трое мужчин, подданные Великобритании в возрасте 31, 38 и 48 лет, были задержаны, к середине дня 11 июня они все еще находились под стражей, их допрос еще не завершился.Остальные пассажиры вынуждены задержаться в аэропорту Кельна.

При проверке самолета на наличие взрывчатых веществ были задействованы специально обученные собаки. Согласно заявлению полиции, "режим работы аэропорта был нарушен на несколько часов", но вскоре был полностью восстановлен.

Источник: Deutsche Welle
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