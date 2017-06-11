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Около 1650 беженцев спасены в субботу, 10 июня, у берегов Ливии на северо-западе страны. Речь шла, в общей сложности, о двенадцати рейдах береговой охраны Италии, Военно-морских сил ЕС и ряда гуманитарных организаций в Средиземноморье.

По данным сотрудников гуманитарных миссий, на одной из лодок, которую мигранты использовали, чтобы достичь Италии, найдены минимум два тела. Члены береговой охраны Ливии, в свою очередь, сообщили о восьми трупах, обнаруженных на надувной шлюпке, которая начала тонуть из-за потери воздуха, закачанного в корпус. Несколько сотен человек объявлены пропавшими без вести, передает AFP.

Ранее власти ФРГ и Италии предложили отправить миссию Евросоюза на границу Ливии и Нигера для сокращения потока беженцев из Африки в Европу. К середине апреля 2017 года в Италии было зарегистрировано 42,5 тысячи мигрантов, прибывших по этому маршруту, 97 процентов из них отправились в путь из Ливии.