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В Лондоне оглашен состав нового правительства Британии, которое, по последней информации, изменилось мало.

Наиболее значительная перемена - выдвижение Дэмиана Грина, друга и сподвижника Терезы Мэй, на пост кабинет-министра - по сути, второго человека в руководстве страной.

Грин, знакомый с Мэй уже около 40 лет, заменит в этой должности другого консерватора, Бена Гаммера, не проработавшего на своем посту и двух лет.

Дэвид Гок стал министром труда и пенсий. Ранее он был заместителем руководителя казначейства.

Новым министром юстиции стал Дэвид Лидингтон, сменив на этом посту Лиз Трасс. Она, в свою очередь, перемещена на должность заместителя министра финансов.

Большинство остальных членов кабинета сохранили свои портфели. Ожидалось, что Тереза Мэй проведет масштабные перестановки в своем правительстве после всеобщих выборов, состоявшихся в минувший четверг. Однако ее пространство для маневра оказалось ограничено, ввиду того, что возглавляемая ею партия консерваторов не сумела заручиться абсолютным большинством мест в парламенте.

Русская служба ВВС приводит список министров Британии, сохранившие свой пост: Министр финансов (канцлер казначейства) - Филип Хаммонд;

Министр внутренних дел - Эмбер Радд;

Министр иностранных дел - Борис Джонсон;

Министр по выходу из Евросоюза - Дэвид Дэвис;

Министр обороны - Майкл Фэллон;

Министр здравоохранения - Джереми Хант;

Министр по делам общин - Саджид Джавид;

Министр по международному развитию - Прити Пател;

Министр транспорта - Крис Грейлинг;

Министр по делам бизнеса и энергетики - Грег Кларк.

Большинство позиций, включая секретаря казначейства (министра финансов) Филипа Хаммонда, министра образования Джастину Грининг, министра здравоохранения Джереми Ханта и отвечающего за иностранные дела главу Форин-офиса Бориса Джонсона, остались неизменными.

"С такими-то перестановками римейнеры [сторонники сохранения членства Британии в ЕС] получат большинство в кабинете министров, когда он соберется", - написал бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж, твердый сторонник выхода страны из Евросоюза.

Пока остается неясным, какую именно форму примет соглашение тори с Демократической юнионистской партией, однако обе партии выразили желание работать дальше в этом направлении.

Эта консервативная правоцентристская партия популистского толка выступает под националистическими лозунгами. Она также выступает против абортов и однополых браков.

Министр обороны Майкл Фэллон заявил, что в целом поддерживает договоренности между партиями, однако не согласен с позицией североирландской партии по вопросам гей-браков.

Лидер лейбористов Джереми Корбин также заявил о готовности сформировать правительство.

Досрочные парламентские выборы в Британии были объявлены премьер-министром Терезой Мэй для усиления большинства правящей партии в парламенте, однако привели к противоположному результату: консерваторы остались самой крупной партией в нижней палате, однако потеряли 12 мандатов, а вместе с ними и парламентское большинство, необходимое для проведения решений.

Свой пост сохранил и мышелов - кот Ларри, добавляет портал bbc.com, однако о судьбе официального кота Форин-офиса - Палмерстона - ничего не сообщается. Возможно, он также сможет сохранить должность в новом составе правительства.