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Pittsburgh Penguins на выезде со счетом 2:0 победил Nashville Predators в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли сезона 2016/2017.

Счет в серии составил 4—2.

Обе шайбы были заброшены в конце третьего периода: на 59-й и 60-й минутах отличились Патрик Хорнквист и Карл Хагелин.

Пингвины завоевали пятый в своей истории Кубок Стэнли, причем в этом сезоне они повторили свой прошлогодний успех. До этого подобным могли похвастаться лишь Detroit Red Wings, владевшие наградой в 1997 и 1998 годах.

Капитан "Пингвинов", нападающий Сидни Кросби стал самым ценным игроком сезона по итогам розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2016/17. Еще один нападающий клуба, россиянин Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, он провел 25 игр в матчах плей-офф и набрал 28 (10+18) очков.