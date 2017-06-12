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В воскресенье, 11 июня, вечером в России, на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками.

По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.

По последним данным, погибли 12 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.