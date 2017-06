В мире |

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Сиднея из-за дыры в корпусе двигателя.

Airbus 330 направлялся из Сидня в Шанхай. Пилот сообщил о неполадке в двигателе через час после взлета. В соцсетях появились фото самолета с большой дырой в корпусе двигателя.

Пассажиры рассказали, что вскоре после взлета услышали громкий звук в левом двигателе, а потом почувствовали запах гари в салоне.

Tonight's China Eastern A330 Sydney (SYD) to Shanghai (PVG). Flight MU736. Soon after TKOF RW 34L. A330-200 with 2 x RR Trent 772B-60. pic.twitter.com/PWpSpuTy23