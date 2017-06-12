В мире |

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Сиднея из-за дыры в корпусе двигателя.

Airbus 330 направлялся из Сидня в Шанхай. Пилот сообщил о неполадке в двигателе через час после взлета. В соцсетях появились фото самолета с большой дырой в корпусе двигателя.

Пассажиры рассказали, что вскоре после взлета услышали громкий звук в левом двигателе, а потом почувствовали запах гари в салоне.

Tonight's China Eastern A330 Sydney (SYD) to Shanghai (PVG). Flight MU736. Soon after TKOF RW 34L. A330-200 with 2 x RR Trent 772B-60. pic.twitter.com/PWpSpuTy23 — Flight (@flightorg) 11 июня 2017 г.

"Я был очень напуган. Наша группа была в ужасе", - рассказал один из пассажиров австралийскому телеканалу Seven News.

Женщина, летевшая этим рейсом, рассказала агентству Рейтер, что члены экипажа вышли в салон самолета и сказали всем пристегнуть ремни. По ее словам, они пытались успокоить пассажиров, но все паниковали.

Самолет благополучно приземлился, о ранениях пассажиров или экипажа не сообщается.

Авиационный эксперт Грег Уолдрон из FlightGlobal рассказал, что следствие выяснит, был ли причиной инцидента посторонний объект. Также следователи проверят связь с другими похожими инцидентами. В мае авиационные сайты The Aviation Herald и Aero.de опубликовали фото двигателя пассажирского самолета с похожей дырой в корпусе двигателя.