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Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский. Об этом пишет портал rns.online.

"Прямой поток газа в Украину — теперь реальность, начиная с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должны начать закупать трубы", — написал он в своем Facebook.

Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность недостаточным его объемом в газохранилищах Украины для обеспечения безопасности транзита газа в Европу в осенне-зимний период.