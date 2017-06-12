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Оппозиционера Алексея Навального, одного из организаторов несанкционированного митинга на Тверской улице в Москве, задержали в подъезде его дома. Запись об этом появилась в Twitter политика, ее оставила жена Навального — Юлия.

«Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала супруга оппозиционера.

На фотографии, выложенной в Twitter Навального, видно, что возле дома стоят две машины полиции и как минимум восемь стражей порядка.

Тем временем, в понедельник на Тверской проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России. В них участвуют представители оппозиции.

Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, московская полиция не станет препятствовать прогулкам сторонников оппозиции на Тверской улице, если они обойдутся без транспарантов и лозунгов. Об этом в понедельник, 12 июня,

«Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет хорошо. Если они станут проявлять "особые" чувства, полиция может их заметить», — пояснил Черников.

Проведение акции оппозиционеров, приуроченной ко Дню России, согласовано на проспекте Сахарова. Предполагалось, что в ней также примут участие противники реновации. В ночь на 12 июня организаторы митинга заявили о переносе акции на Тверскую улицу.