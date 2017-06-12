В Москве начались задержания участников акции против коррупции (1)
В Москве полиция проводит выборочные задержания на улице Тверской, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на данный момент задержаны несколько человек, которые пришли на акцию с плакатами.
В Москве назвали условия, при которых не будут разгонять митинг против коррупции Вдоль Тверской усилены меры безопасности - у бордюров припаркованы десятки автозаков и автомобилей правоохранительных органов.
На улицах много людей с российскими флагами, однако сложно понять, кто пришёл праздновать День России, а кто - протестовать против коррупции в высших эшелонах российской власти. Сотрудники правоохранительных органов задержали на Тверской улице как минимум шесть человек, сообщает РБК.
По данным сторонников Навального, силовики задержали его сразу после выхода из дома.
А настоящая демократия это когда вся страна знает кто ворует, сколько ворует и что всё уже разворовано или продано, но всё тихо и спокойно и все голосуют за светлое будущее.
Ура, товарищи,ура!
Мы победили!