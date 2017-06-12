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В Москве полиция проводит выборочные задержания на улице Тверской, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на данный момент задержаны несколько человек, которые пришли на акцию с плакатами.

В Москве назвали условия, при которых не будут разгонять митинг против коррупции Вдоль Тверской усилены меры безопасности - у бордюров припаркованы десятки автозаков и автомобилей правоохранительных органов.

На улицах много людей с российскими флагами, однако сложно понять, кто пришёл праздновать День России, а кто - протестовать против коррупции в высших эшелонах российской власти. Сотрудники правоохранительных органов задержали на Тверской улице как минимум шесть человек, сообщает РБК.

По данным сторонников Навального, силовики задержали его сразу после выхода из дома.