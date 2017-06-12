В мире |

В Евросоюзе не ожидают миграционных рисков со стороны граждан Украины после начала действия безвизового режима. Об этом сказал глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли, передает «Интерфакс».

«Нет, наоборот, мы надеемся, что как можно большее количество украинцев сможет посетить страны ЕС. Украинцы не несут угрозы для стран ЕС, наоборот, они несут с собой возможности и ожидания. Конечно же, граждане Украины со своей стороны должны уважать и обязательства, и права, которые предусматривает безвизовый режим», — сказал Мингарелли.

Он отметил, что граждане Украины демонстрируют «радость и энтузиазм» по поводу введения безвизового режима с ЕС.

Ранее в ЕС назвали дату полного вступления в силу соглашения об ассоциации с Украиной.