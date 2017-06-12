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В Москве, как сообщает пресса, начались задержания участников протестных акций. На Тверской улице, где проходит несогласованная с властями антикоррупционная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, полицейские "выдергивают" из толпы людей, даже если они не скандируют лозунги и не держат плакаты. Об этом радио Baltkom рассказала одна из участниц акции Алена Попова.

Ранее стало известно о задержании одного из организаторов митинга оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, на Пушкинской площади задержан оппозиционный политик Илья Яшин.

По данным портала "ОВД-Инфо", к настоящему моменту число задержанных в Москве достигло более 400 человек. Количество задержанных растет.

Антикоррупционные "гуляния" на Тверской стартовали около 14:00 и проходили мирно, полиция держалась преимущественно в стороне. Однако вскоре на улице появились активисты, выкрикивающих оппозиционные лозунги. У некоторых в руках были плакаты. К месту событий подтянулся ОМОН, который перекрыл проход на Тверскую улицу, из-за чего на Пушкинской площади образовалась давка.

Корреспондент телеканала "Дождь" сообщил, что в толпе на Тверской распылили газ, "у многих людей красные глаза". Два дня назад московская полиция объявила, что якобы получила сведения о неких людях в масках, которые собираются распылить на антикоррупционном митинге газ из баллончиков. Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков, комментируя информацию, заявил, что "мэрия Москвы хочет пригнать на митинг 12 июня провокаторов в масках с баллончиками".

Корреспондент "Открытой России" сообщил, что на Пушкинской площади возле здания газеты "Известия" к митингующим применили газ. В свою очередь, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов уточнил, что речь идет о перцовом газе.

Несанкционированный митинг на Тверской начался около полудня 12 июня, там же сейчас проходит фестиваль реконструкции «Времена и эпохи. Собрание», в рамках которого на улице появились баррикады и противотанковые заграждения. Согласованная соратниками Навального акция на проспекте Сахарова уже завершилась, передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. В ней, по данным силовиков, приняли участие 1,8 тысячи человек.