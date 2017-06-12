В Москве проходят задержания участников протестных акций (11)
В Москве, как сообщает пресса, начались задержания участников протестных акций. На Тверской улице, где проходит несогласованная с властями антикоррупционная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, полицейские "выдергивают" из толпы людей, даже если они не скандируют лозунги и не держат плакаты. Об этом радио Baltkom рассказала одна из участниц акции Алена Попова.
Ранее стало известно о задержании одного из организаторов митинга оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, на Пушкинской площади задержан оппозиционный политик Илья Яшин.
По данным портала "ОВД-Инфо", к настоящему моменту число задержанных в Москве достигло более 400 человек. Количество задержанных растет.
Антикоррупционные "гуляния" на Тверской стартовали около 14:00 и проходили мирно, полиция держалась преимущественно в стороне. Однако вскоре на улице появились активисты, выкрикивающих оппозиционные лозунги. У некоторых в руках были плакаты. К месту событий подтянулся ОМОН, который перекрыл проход на Тверскую улицу, из-за чего на Пушкинской площади образовалась давка.
Корреспондент телеканала "Дождь" сообщил, что в толпе на Тверской распылили газ, "у многих людей красные глаза". Два дня назад московская полиция объявила, что якобы получила сведения о неких людях в масках, которые собираются распылить на антикоррупционном митинге газ из баллончиков. Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков, комментируя информацию, заявил, что "мэрия Москвы хочет пригнать на митинг 12 июня провокаторов в масках с баллончиками".
Корреспондент "Открытой России" сообщил, что на Пушкинской площади возле здания газеты "Известия" к митингующим применили газ. В свою очередь, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов уточнил, что речь идет о перцовом газе.
Несанкционированный митинг на Тверской начался около полудня 12 июня, там же сейчас проходит фестиваль реконструкции «Времена и эпохи. Собрание», в рамках которого на улице появились баррикады и противотанковые заграждения. Согласованная соратниками Навального акция на проспекте Сахарова уже завершилась, передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. В ней, по данным силовиков, приняли участие 1,8 тысячи человек.
В Латвии за то же самое люди получили реальные сроки и сидят по сей день, а некоторые просят убежище в других странах.
Аванс будет!
А сторож сильный?
В ночь операции будет дежурить
сторожиха, бабушка - Божий одуванчик.
- А она вооружена?
- Патроны холостые! Еще вопросы есть?
- Сумма? - Триста!
- Это несерьезно! - Нет, не пойдет.
- Вы нас не знаете и мы вас не знаем.
- Ищи дурачков. - Я на русалках больше
заработаю. - Пошли, пошли.
- Курам на смех.
- Подумаешь триста! - Стойте!
Ваши условия?
- 330! - Согласен.
- Каждому! - Согласен!
С Богом!