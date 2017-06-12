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Жители Украины выстраиваются в огромные очереди, чтобы посетить Польшу. Видео со спешкой и давкой на пограничной заставе опубликовал в Facebook один из очевидцев, Вячеслав Мурашев, в понедельник, 12 июня.

«Позор на границе Шегини — Медыка! (украинское и польское села — прим. ред.) Уверенно шагаем в Европу!» — написал он.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно договоренности, достигнутой между Киевом и Брюсселем, граждане страны смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.