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Оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в своем доме перед началом массовых протестов в Москве, арестован на 30 суток. Такое решение вынес Симоновский районный суд Москвы в ночь на вторник, 13 июня. Суд признал Навального виновным в нарушении статей о неповиновении полиции и повторном нарушении порядка организации массового мероприятия.

30 суток. Мало того, что они всю страну разворовали, так я ещё из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу. — Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2017 г.

Во время заседания адвокаты политика сообщили о том, что у них имеется аудиозапись, подтверждающая, что судья помогала полицейским составить протокол правонарушения.

"Это фабрикация дела и уголовное преступление", - заявил Навальный, обращаясь к судье. Однако судья отклонила все основные ходатайства защиты. После оглашения решения она ушла "хлопнув дверью, проигнорировав просьбы разъяснить исполнение решения", сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

О задержании оппозиционера сообщила его жена Юлия на его странице в Twitter. "Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что план не меняется: Тверская", - говорится в сообщении.

Накануне вечером политик призвал переместить акцию протеста в Москве с проспекта Сахарова на Тверскую улицу.

В общей сложности во время акции против коррупции в центре Москвы, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 820 человек, в Санкт-Петербурге - 890.