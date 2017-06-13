Алексей Навальный арестован на 30 суток (27)

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В мире | 13 июня 2017 года, 08:02

Оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в своем доме перед началом массовых протестов в Москве, арестован на 30 суток. Такое решение вынес Симоновский районный суд Москвы в ночь на вторник, 13 июня. Суд признал Навального виновным в нарушении статей о неповиновении полиции и повторном нарушении порядка организации массового мероприятия.

Во время заседания адвокаты политика сообщили о том, что у них имеется аудиозапись, подтверждающая, что судья помогала полицейским составить протокол правонарушения.

"Это фабрикация дела и уголовное преступление", - заявил Навальный, обращаясь к судье. Однако судья отклонила все основные ходатайства защиты. После оглашения решения она ушла "хлопнув дверью, проигнорировав просьбы разъяснить исполнение решения", сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

О задержании оппозиционера сообщила его жена Юлия на его странице в Twitter. "Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что план не меняется: Тверская", - говорится в сообщении.

Накануне вечером политик призвал переместить акцию протеста в Москве с проспекта Сахарова на Тверскую улицу.

В общей сложности во время акции против коррупции в центре Москвы, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 820 человек, в Санкт-Петербурге - 890.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 27
Eliza 1 час назад
""Это фабрикация дела и уголовное преступление", - заявил Навальный..." - вор и преступник будет что то заявлять ??? Сажать его на пожизненное, а лучше выдворить из страны на пожизненно, вот тогда и посмотрим как сильно он нужен амерам..., а пока он в России, Соросовские бумажки ему будут помогать устраивать такие шоу...А что касаемо коррупции в России, то нашим бы СМИ помолчать..., или в своем глазу бревна не видно ???
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Eliza 1 час назад
https://cont.ws/@id347647498/638745 - "Навального арестовали на 30 суток за призывы к несанкционированной акции." И где тут что сфабриковано ???
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Ekaterina Romanova1 час назад
этот "борец" настоящий тролль пиарщик ....агитатор проплоченный
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