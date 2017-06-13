После аварии мотоцикл проехал без водителя несколько километров (1)
В мире | 13 июня 2017 года, 08:28
Мотоциклист из Франции, двигаясь по оживлённой трассе, столкнулся с автомобилем и выпал с сиденья. В это время байк самостоятельно продолжил движение и укатился на расстояние нескольких километров от места ДТП. По рассказам очевидцев, мотоцикл много раз встречался с преградами, однако продолжал ехать.
Как сообщает газета Le Parisien, водитель мотоцикла получил серьёзные травмы рук и ног. В больницу его доставил второй участник аварии.
Источник: Life.ru
ghost rider :D
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