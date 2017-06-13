В мире |

Протестующие в Каракасе забросали в понедельник, 12 июня, "коктейлями Молотова" и подожгли одно из административных зданий в составе Верховного суда Венесуэлы. Как сообщает портал El Nacional, в результате происшествия пострадали три человека.

Действия демонстрантов стали ответом на недавний вердикт высшей судебной инстанции, которая не удовлетворила жалобу генерального прокурора страны.

#SolucionConstituyente La señora fiscal en vez de imputar el terrorismo, se coloca al lado de los traidores. No lo olvides pueblo. pic.twitter.com/UYoysedD6D — Mario Silva (@LaHojillaenTV) 12 июня 2017 г.

Луиса Ортега Диас попыталась оспорить законность действий президента Николаса Мадуро, который настаивает на созыве Национальной конституционной ассамблеи для внесения поправок в основной закон страны.

С начала апреля в Венесуэле погибли около 70 участников акций протеста. Мадуро обвиняют в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса.