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Количество жертв вспышки холеры в Йемене превысило 920 человек. Таковые данные Всемирной организации здравоохранения. Ранее сообщалось о 859 умерших. Всего зафиксировано 124 002 предполагаемых случаев заболевания холерой.

В апреле в Женеве прошла международная конференция по Йемену. По ее итогам было решено выделить 1,1 миллиарда долларов на оказание помощи жителям страны. Уже почти три года здесь продолжается вооруженный конфликт между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 миллионов человек.