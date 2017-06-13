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Неизвестный победитель популярной в США лотереи Powerball сорвал джекпот в размере 448 млн долларов.

Сообщается, что счастливый билет был куплен в продуктовом магазине, расположенном на юге Калифорнии. По правилам лотереи, его владельцы получат награду в размере 1 млн долларов.

По словам представителей Powerball, выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в США. Согласно правилам лотереи, победитель может получить джекпот частями в течение 29 лет или же стать его обладателем сразу, однако в втором случае сумма выигрыша будет примерно вдвое меньше. Также с нее необходимо будет заплатить налоги.

По условиям лотереи, победителем Powerball становится тот, кто верно угадает номера пяти белых шаров и одного красного, который и носит название Powerball. По теории вероятностей шансы правильно определить все шесть номеров составляют примерно один на 292 миллиона.

Напомним, в январе прошлого года джекпот Powerball составил почти 1,6 млрд долларов, а три выигрышных билета были проданы в штатах Калифорния, Теннесси и Флорида. Этот джекпот стал крупнейшим в мировой истории.