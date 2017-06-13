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В Антарктиде в хижине, заваленной пометом пингвинов, была обнаружена акварель с изображением маленькой птички, написанная британским врачом, зоологом и художником Эдвардом Уилсоном. Исследователь умер в 1912 году, возвращаясь домой из путешествия вместе с руководителем экспедиции, одним из первооткрывателей Южного полюса Робертом Скоттом и еще тремя членами команды.

Датированная 1899 годом картина, на которой изображена лежащая лапками вверх мертвая серая птичка, была найдена в хижине на мысе Адэр, расположенном на крайнем северо-востоке региона Земля Виктории в Восточной Антарктиде, сообщает The Guardian. В настоящее время специалисты восстанавливают 1500 артефактов, обнаруженных во временном убежище полярников.

Первоначально не было понятно, кто написал эту картину - участник экспедиции 1899 года норвежца Карстена Борхгревинка, построившего две хижины на мысе Адэр, или же член команды Скотта, использовавшего эти строения для проживания в 1911 году. Однако позже было установлено авторство ученого, врача и талантливого художника Эдварда Уилсона. Он принимал участие в экспедициях Роберта Скотта на Южный полюс в 1911-1912 годах.

По версии исследователей, Уилсон написал акварель с птицей, когда лечился от туберкулеза в Европе, и взял ее с собой Антарктиду. Состояние акварели оказалось прекрасным, так как она лежала между плотными листами бумаги, куда не проникал солнечный свет, и хранилась долгие годы при низкой температуре.

Роберт Скотт (1868-1912) - капитан королевского флота Великобритании, полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса, возглавивший две экспедиции в Антарктику: "Дискавери" (1901-1904) и "Терра Нова" (1912-1913).

Во время второй экспедиции Скотт с четырьмя участниками похода 17 января 1912 года достиг Южного полюса, но обнаружил, что их на несколько недель опередила норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Роберт Скотт и его товарищи погибли на обратном пути от холода, голода и физического истощения. Среди погибших был и 40-летний Эдвард Уилсон.