На железнодорожной станции под Мюнхеном произошла стрельба
На железнодорожной станции рядом с Мюнхеном неизвестный устроил стрельбу, несколько человек ранены, в том числе женщина-полицейский.
Стрельба произошла на станции Unterfoehring, говорится в сообщении полиции в "Твиттере".
Представитель мюнхенской полиции сообщил Франс пресс, что нападавший сначала попытался столкнуть полицейского под поезд. После этого началась драка, в ходе которой мужчине удалось выхватить пистолет у женщины-полицейского и выстрелить в нее.
Помимо женщины-полицейского, получившей тяжелое ранение головы, в результате стрельбы пострадали также несколько прохожих, заявили в полиции.
Полицейским удалось задержать нападавшего, он был ранен во время перестрелки. Полиция уже заявила, что не рассматривает инцидент как террористический, поскольку нападавший руководствовался личными мотивами.
Место происшествия сейчас оцеплено. В районе возле станции проходит масштабная полицейская операция, движение поездов приостановлено.
"Нет никакой опасности для людей", - заявил позже представитель полиции.