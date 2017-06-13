WP: российские хакеры научились обесточивать города в США (3)

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В мире | 13 июня 2017 года, 19:54

Российские хакеры создали вирус, именуемый CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции может оставить без электричества целый города в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные компании Dragos.

Как отмечается, после попадания вируса в компьютер подача электропитания может быть приостановлена сроком от нескольких часов до нескольких дней.

По мнению экспертов, вирус проникает в систему незаметно и работает сразу в нескольких местах.

По данным отчета Dragos, российские хакеры использовали вредоносную программу для атак на энергетические системы Украины в прошлом году. В компании не исключили, что хакеры могут проявить интерес к инженерным системам в США.

Ранее сообщалось, что США подозревают российских хакеров во взломе агентства в Катаре.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Патриот 48 минут назад
Сами себя пугают! Смешно.
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бред.49 минут назад
CrashOverride - И подпись.Российские хакеры, и гербовая печать....
А по факту.
Бред си вой кобылы и не более.
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Eliza 26 минут назад
Оригинал полной статьи... Русские хакеры создали компьютерный вирус, который готов обрушить электросеть США? - http://infomaxx.ru/perevodika/russkie-hakeryi-sozdali-kompyuternyiy-virus-kotoryiy-gotov-obrushit-elektroset-ssha.html - "Анализируя программный код CrashOverRide эксперты пришли к заключению, что СКОРЕЕ ВСЕГО вирус разработан хакерской группой из России...", НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, а посему нельзя говорить столь утвердительно.
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