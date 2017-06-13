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Российские хакеры создали вирус, именуемый CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции может оставить без электричества целый города в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные компании Dragos.

Как отмечается, после попадания вируса в компьютер подача электропитания может быть приостановлена сроком от нескольких часов до нескольких дней.

По мнению экспертов, вирус проникает в систему незаметно и работает сразу в нескольких местах.

По данным отчета Dragos, российские хакеры использовали вредоносную программу для атак на энергетические системы Украины в прошлом году. В компании не исключили, что хакеры могут проявить интерес к инженерным системам в США.

Ранее сообщалось, что США подозревают российских хакеров во взломе агентства в Катаре.