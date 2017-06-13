WP: российские хакеры научились обесточивать города в США (3)
Российские хакеры создали вирус, именуемый CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции может оставить без электричества целый города в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные компании Dragos.
Как отмечается, после попадания вируса в компьютер подача электропитания может быть приостановлена сроком от нескольких часов до нескольких дней.
По мнению экспертов, вирус проникает в систему незаметно и работает сразу в нескольких местах.
По данным отчета Dragos, российские хакеры использовали вредоносную программу для атак на энергетические системы Украины в прошлом году. В компании не исключили, что хакеры могут проявить интерес к инженерным системам в США.
Ранее сообщалось, что США подозревают российских хакеров во взломе агентства в Катаре.
А по факту.
Бред си вой кобылы и не более.