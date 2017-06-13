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После начала действия безвизового режима с ЕС большинство украинцев едут в Польшу. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Знакомство с Европой» через Польшу начали 63% украинцев, воспользовавшихся безвизовым режимом. При этом накануне сообщалось, что польская сторона не хочет принимать поток с Украины.

«Очень плохо работает», — ранее комментировали представители Госпогранслужбы Украины.

По словам Слободяна, чаще всего туристы предпочитают пользоваться наземным транспортом (около 78% выезжающих) и только пятая часть — авиационным (22%).

Отмечается, что к 12 июня правом безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения воспользовались 1894 украинских граждан.

Как сообщало EADaily, безвизовый режим с ЕС для граждан Украины начал действовать в ночь на 11 июня. Согласно правилам безвизового въезда, украинцы могут находиться в европейских странах как туристы на протяжении 90 дней за период в 180 дней.