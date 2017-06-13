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Сильные проливные дожди, обрушившиеся на Бангладеш, привели к оползням. В результате не менее 61 человека погибли, десятки пропали без вести.

Местные власти опасаются, что число погибших может существенно возрасти. Спасатели сейчас пытаются добраться до затопленных районов и ликвидируют последствия оползней.

"Когда дожди наконец прекратятся, мы сможем понять масштаб разрушений и определить, какие восстановительные работы нам потребуются", - сообщил агентству Франс Пресс Реаз Ахмед из департамента по ликвидации последствий природных катаклизмов.

Несколько человек погибли в округе Рангамати недалеко от границы с Индией, после того как их дома оказались погребены под оползнями.

Среди погибших - пятеро военных, которые расчищали дорогу в Рангамати от последствий катаклизма, когда произошел еще один оползень. Нарушено движение транспорта в столице страны Дакке и главном портовом городе Читтагонге.

Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. Оползни, вызываемые ливнями, нередко становятся причиной гибели людей. В 2007 году около 130 человек погибли в результате оползня в Читтагонге.