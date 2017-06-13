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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протестные акции не являются опасными для Кремля, передает «Интерфакс».

«Да нет, проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше — это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», — ответил Песков на просьбу прокомментировать публикации в западных СМИ о том, что протестные акции являются реальной опасностью для Кремля.

При этом он добавил, что провокационные действия на несогласованных митингах являются опасными для граждан.

«Опасными являются провокационные проявления. Да, это действительно опасно. Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан. В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия», — сказал Песков.

В День России в Москве прошли протестные акции, в том числе митинг против реновации столичного жилого фонда и несогласованное мероприятие, организованное ФБК, перенос которого на Тверскую улицу московские власти назвали провокацией.