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Число погибших в результате военного конфликта в Донабссе с апреля 2014 года превысило 10 тыс. человек, при этом почти 24 тыс. пострадали. Об этом говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

«С начала конфликта в середине апреля 2014 года по 15 мая 2017 погибли по крайней мере 10090 человек, включая 2777 мирных жителей, и порядка 23, 966 человек пострадали», — говорится в докладе.

Отмечается, что из-за военных действий 1,6 млн человек покинули свои дома, в то время как 3 млн все еще находятся в зонах боевых действий и подконтрольных вооруженным группам территориях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что остановить гражданскую войну на Украине может только Киев посредством выполнения минских соглашений.