На западе Лондона горит многоквартирный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем объято практически все здание целиком.

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания.

Известно о двух пострадавших, им оказывают помощь медики.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей.

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание рухнет. По его словам, полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за угрозы разрушения здания.

"Мы видим, как из здания падают обломки, мы слышим хлопки, мы слышим звук лопающегося стекла", - передает корреспондент.

Полиция сообщила, что в 6 часов по местному времени (8 часов по латвийскому) продолжался процесс эвакуации людей из здания.

Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания.

До сих пор неизвестно, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти.

Эвакуированных людей размещают в близлежащем христианском центре.

Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться по столь большой площади. По некоторым данным, в здании около 200 квартир.

Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.

Еще один очевидец Тим Дауни рассказал Би-би-си, что здание практически выгорело изнутри. "Оно выглядит очень плохо, очень-очень плохо. Я никогда такого не видел. Это действительно очень большой пожар", - сообщил Дауни.

Пользователи социальных сетей сообщают, что над зданием поднимается высокий столб черного дыма и слышен треск, как будто здание начинает разрушаться.

Первое сообщение в полицию о "большом пожаре" в доме Grenfell Tower поступило около 01:16 по местному времени (03:16 по латвийскому времени).

