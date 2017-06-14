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Власти Северной Кореи освободили американского студента Отто Уормбира, приговоренного к 15 годам каторжных работ по обвинению в краже пропагандистского плаката из номера отеля.

Об освобождении Уормбира сообщил во вторник, 13 июня, госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Отто Уормбир уже вылетел из КНДР в США.

Его родители рассказали газете The Washington Post, что с марта прошлого года их сын находится в состоянии комы. По утверждению северокорейской стороны, вскоре после оглашения приговора у студента диагностировали ботулизм. Он впал в кому, приняв снотворное.

Отто Уормбир приехал в Северную Корею в декабре 2015 года в составе туристической группы. В январе 2016 года его задержали в аэропорту Пхеньяна при попытке вывезти плакат политического содержания. В суде студента признали виновным в "преступлении против государства".

Незадолго до оглашения приговора состоялась пресс-конференция, на которой Уормбир, не скрывая слез, просил прощения у северокорейского народа, назвав попытку похитить плакат "самой ужасной ошибкой в жизни".

В заключении в Северной Корее находятся еще три гражданина США. Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры об их освобождении.