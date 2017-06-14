Пассажирка самолёта из любопытства открыла аварийный выход перед взлётом
Пассажирка самолёта компании XiamenAir открыла аварийный выход во время подготовки к вылету сразу после объяснений, что его нельзя трогать. Об этом пишет China News.
Представитель авиаперевозчика рассказал СМИ, что бортпроводник проводил инструктаж, и сразу после его слов, что в штатной ситуации не нужно трогать ручку аварийного выхода, пассажирка потянула за рычаг. В авиакомпании заявили, что свой поступок женщина объяснила любопытством.
Из-за этой опасной выходки рейс пришлось отменить, а виновницу произошедшего задержали на 12 дней. Ремонт трапа самолёта обойдётся в 100 000 юаней (около 13 000 евро). Скорее всего, этот ущерб придётся возмещать любопытной пассажирке.
Une passagère déploie le toboggan d'un avion (B752/B-2869) de Xiamen Air - https://t.co/9RbYElPzCZ @crashaerien pic.twitter.com/cDnZ7gI1qZ— Crash Aérien (@crashaerien) 13 июня 2017 г.
На борту лайнера находилось 113 человек, которых пришлось пересаживать на другие рейсы. Самолёт должен был лететь из Пекина в Сямэнь.