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Трое мужчин в Колумбии впервые заключили официальный брак, сообщает The Telegraph. Власти признали за новым союзом все гражданские права, которые получают в стране традиционные семьи, в том числе право наследования.

Партнеры подписали необходимые юридические документы в городе Медельин 12 июня. В брак вступили актер Виктор Уго Прада (Victor Hugo Prada), спортивный тренер Джон Алехандро Родригес (John Alejandro Rodriguez) и журналист Мануэль Хосе Бермудес (Manuel Jose Bermudez).

Как отметил юрист и правозащитник Герман Перфетти (German Perfetti), в Колумбии существует множество однополых союзов из трех человек, но это первый случай, зарегистрированный официально. «Это признание того, что существуют и другие виды семей», — сказал он.

В 2016 году Колумбия стала четвертой южноамериканской страной (после Аргентины, Бразилии и Уругвая), в которой узаконили однополые браки. Годом ранее в республике сняли ограничения на усыновление детей гомосексуальными парами.

Бразилия после легализации однополых браков в 2013 году тоже начала регистрировать союзы из трех человек, как мужские, так и женские.