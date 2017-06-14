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Неизвестный открыл огонь неподалеку от Вашингтона по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, среди пострадавших могут быть сам Скализ и его помощники. Подробности пока неизвестны. Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей в Виргинии.

Телеканал CNN сообщает, что всего было сделано 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.