В мире |

В ирландском Дублине 32-летнюю женщину доставили в больницу с 19 иглами под кожей. Пострадавшая, которой позже диагностировали шизофрению, вонзила швейные принадлежности себе в живот и грудь. Две иглы проникли прямо в сердце.

Подробности необычного случая приводятся в отчете трех врачей больницы Коннолли, опубликованном в "Ирландском медицинском журнале". Пострадавшую сначала доставили в отделение неотложной помощи. Затем женщину с иголками под кожей срочно перевели в Матер-Хоспитал в Дублине, где в тот же день ей сделали операцию.

Woman pushed 19 needles into herself - and two penetrated heart https://t.co/KinGgwXE8Q pic.twitter.com/SmyQP61G1h