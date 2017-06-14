СМИ сообщили о пяти раненных при стрельбе в конгрессмена США
В мире | 14 июня 2017 года, 17:03
В результате стрельбы на бейсбольной площадке в Александрии, штат Вирджиния, ранения получили пять человек, передает Bloomberg.
Среди пострадавших — конгрессмен Стив Скализ и сотрудник правоохранительных органов, передает CNN.
По словам очевидцев, нападавший совершил около 50 выстрелов из полуавтоматического оружия.
Ранее СМИ сообщили о ранении конгрессмена США при стрельбе на бейсбольной площадке.
Источник: Газета.ru