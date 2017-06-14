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В результате стрельбы на бейсбольной площадке в Александрии, штат Вирджиния, ранения получили пять человек, передает Bloomberg.

Среди пострадавших — конгрессмен Стив Скализ и сотрудник правоохранительных органов, передает CNN.

По словам очевидцев, нападавший совершил около 50 выстрелов из полуавтоматического оружия.

Ранее СМИ сообщили о ранении конгрессмена США при стрельбе на бейсбольной площадке.