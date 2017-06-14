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Журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал участников несанкционированной акции, прошедшей 12 июня на Тверской улице в Москве, мерзкими подонками и мажористыми придурками, которые «изгадили праздник». Его слова приводятся на сайте радиостанции.

«Получилось, что Навальный — не против Путина. Навальный обратил своих гопников против людей! Ну, давайте посчитаем, сколько вывел этот Полиграфыч мерзкий на улицы?» — сказал Соловьев 13 июня в программе «Полный контакт», ведущим которой он является.

Далее журналист предложил принять, что оппозиционер собрал пять тысяч человек, а на Тверской всего было 260 тысяч. «Значит, это получается 1,9 процента. То есть вечные два процента дерьма. И вот эти два процента дерьма считают, что они здесь власть?! (...) Считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?!» — продолжил Соловьев.

Он настаивал, что участники акции пошли против народа. «Если бы не полиция, народ бы этих подонков просто растерзал!» — добавил ведущий.

Затем Соловьев принялся считать сторонников Алексея Навального, которые пришли на проспект Академика Сахарова. «Давай скажем: их было 10 тысяч вместе и там, и там. (...) А в Москве в гуляньях приняли участие 2,5 миллиона. 2,5 миллиона! То есть получается, этого всего дерьма было меньше 0,4 процента» — заключил он.

12 июня в День России в ряде городов страны, включая столицу, прошли акции протеста против коррупции. В Москве власти согласовали мероприятие оппозиции на проспекте Сахарова (там в итоге собрались порядка 1,8 тысячи человек). За день до этого Навальный призвал перенести акцию на Тверскую улицу. В ней, по официальным данным, приняли участие до пяти тысяч человек; 150 доставили в полицию (по неофициальной информации, более 800). Самого Навального задержали на выходе из дома и затем арестовали на 30 суток.