Боба Дилана заподозрили в плагиате части нобелевской лекции
Часть нобелевской лекции лауреата в области литературы за 2016 год Боба Дилана была позаимствована с сайта для учащихся SparkNotes, сообщает американское издание Slate.
В части лекции, посвященной, как отмечал Дилан, одному из его любимых произведений — роману Германа Мелвилла «Моби Дик» — обнаружены значительные сходства с пересказом книги на SparkNotes.
Slate обратилось за комментарием к профессорам английского языка и литературы, один из которых, Хуан Мартинес из Северо-Западного университета, заявил, что не принял бы такую работу.
Остальные профессора не нашли в рерайте ничего необычного.
Лекция Дилана поступила в Нобелевский комитет незадолго до окончания срока приема. Лекция — необходимое условие для получения денежной премии, которая в 2016 году составила 8 млн крон (920 тысяч долларов США).
Slate предложил Дилану поделиться вознаграждением с автором краткого содержания «Моби Дика».