В мире |

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает Reuters.

В 9 часов по местному времени злоумышленник начал стрелять возле офиса компании экспресс-доставки почты.

На место происшествия прибыли полицейские, которые ответными выстрелами ранили стрелка. Он был обезврежен и доставлен в больницу. Район происшествия был заблокирован силами правопорядка. На месте работают следователи и криминалисты.

. @USATODAY : Person in custody in San Francisco shooting. pic.twitter.com/GNcBbHXClM

DEVELOPING: Several people wounded in shooting near San Francisco UPS warehouse, authorities say https://t.co/KOcs720FMQ pic.twitter.com/jSpN4ZV1Jh