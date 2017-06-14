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По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает Reuters.

В 9 часов по местному времени злоумышленник начал стрелять возле офиса компании экспресс-доставки почты.

На место происшествия прибыли полицейские, которые ответными выстрелами ранили стрелка. Он был обезврежен и доставлен в больницу. Район происшествия был заблокирован силами правопорядка. На месте работают следователи и криминалисты.

.@USATODAY: Person in custody in San Francisco shooting. pic.twitter.com/GNcBbHXClM — Fox News (@FoxNews) June 14, 2017

DEVELOPING: Several people wounded in shooting near San Francisco UPS warehouse, authorities say https://t.co/KOcs720FMQ pic.twitter.com/jSpN4ZV1Jh — CBS News (@CBSNews) June 14, 2017

Утром 14 июня в американском в городе Александрия (штат Вирджиния) некий Джеймс Ходгкинсон открыл огонь на бейсбольной площадке по группе членов Конгресса от правящей Республиканской партии, которые проводили там тренировку.

Нападавший выпустил по ним около 100 пуль. Ранения получили пять человек, включая полицейского. Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов преступник был ранен. Его доставили в больницу, где он скончался.