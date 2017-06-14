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Полиция подтвердила гибель 12 человек в результате пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона. При этом в полиции предупреждают, что число жертв может возрасти.

Пожар в Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне вспыхнул ночью в среду. По данным местных властей, в момент возникновения огня в 24-этажном здании могли находиться до 600 человек. 68 пострадавших были доставлены в больницы, при этом 18 - в критическом состоянии.

Некоторые жильцы дома числятся пропавшими без вести. Власти не уточняют их число.

К настоящему моменту пожарные осмотрели практически все здание, сообщил представитель Лондонской пожарной службы Стив Аптер.

"К сожалению, я не думаю, что мы еще найдем выживших", - заявил шеф лондонской полиции Стюарт Канди.

Огонь охватил почти все здание, на некоторых этажах он до сих пор не потушен. Причина возникновения пожара еще не установлена.

К борьбе с огнем были привлечены 40 пожарных расчетов и более 200 пожарных. Первые бригады прибыли к Гренфелл-тауэр в течение шести минут после поступления первого звонка о пожаре.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что этот пожар классифицируется как "чрезвычайное происшествие". Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон назвала масштаб пожара беспрецедентным.

Жилая башня Гренфелл-тауэр была построена в 1974 году. По сообщениям местных жителей, в здании недавно завершился крупный ремонт.