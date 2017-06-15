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Сегодня состоится очередная, уже 15-я по счету «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава российского государства ответит на вопросы людей, заданные ему лично либо присланные в центр приема сообщений.

Там их уже почти два миллиона, и обращения продолжают поступать.

Задать свой вопрос Владимиру Путину желающие могут, позвонив в центр приема сообщений, либо написав СМС. Обращение, в том числе в видеоформате, можно отправить и с сайта «Москва-Путину» или с официальных страниц «Прямой линии» в российских социальных сетях. Принимать вопросы будут вплоть до окончания общения президента с народом.

Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", опубликован на официальном сайте программы moskva-putinu.ru. Среди них - плохое состояние дорог, свалки, ЖКХ и строительство, ипотека, ответственность чиновников, вопросы образования, ситуация на Украине и санкции.

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально- экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава РФ отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 гг. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". Во время первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.