Состоится "Прямая линия с Владимиром Путиным": поступило более 2 млн вопросов (1)
Сегодня состоится очередная, уже 15-я по счету «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава российского государства ответит на вопросы людей, заданные ему лично либо присланные в центр приема сообщений.
Там их уже почти два миллиона, и обращения продолжают поступать.
Задать свой вопрос Владимиру Путину желающие могут, позвонив в центр приема сообщений, либо написав СМС. Обращение, в том числе в видеоформате, можно отправить и с сайта «Москва-Путину» или с официальных страниц «Прямой линии» в российских социальных сетях. Принимать вопросы будут вплоть до окончания общения президента с народом.
Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", опубликован на официальном сайте программы moskva-putinu.ru. Среди них - плохое состояние дорог, свалки, ЖКХ и строительство, ипотека, ответственность чиновников, вопросы образования, ситуация на Украине и санкции.
Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально- экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава РФ отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.
В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 гг. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". Во время первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.
На инструктаж в пансионате Управделами президента на Рублёвке пригласили около ста человек, которые завтра должны задавать вопросы главе государства. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, во время репетиции каждый приглашённый житель региона зачитал свой вопрос президенту. После этого собравшимся дали рекомендации, во что одеваться в день эфира, посоветовали перед программой не пить много воды и не употреблять алкоголь.