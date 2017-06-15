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Дональд Трамп наряду с людьми из его окружения является фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой сразу на пять анонимных источников.

После увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его выступлений на слушаниях в американском сенате ситуация вокруг Трампа изменилась. Оппоненты хозяина Овального кабинета связывали отставку главы бюро с стремлением Коми активизировать расследование вокруг возможных стремлений президента помешать узнать обстоятельства вмешательства. Теперь же, как говорят источники издания, спецпрокурор Мюллер, допрашивает высокопоставленных сотрудников разведки в рамках расширенного дела. Оно «включает и вопрос о том, пытался ли президент Трамп воспрепятствовать правосудию». Повестки с просьбой дать показания до конца нынешней недели от Мюллера получили Дэниел Коатс, директор нацразведки, Майк Роджерс, глава Агентства нацбезопасности, а также недавно ушедший в отставку замглавы АНБ Ричард Леджет.

Вокруг расследования много таинственности, но по данным The Washington Post Трамп якобы пытался убедить директора Коми сказать, что расследование ФБР его не затрагивает, но тот отказался. По данным газеты речь могла идти и о попытках побудить ФБР отказаться от изучения кейса бывшего бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. На этом фоне в сенате предварительно одобрили поправку с новыми санкциями против России. Она может вступить в силу, когда будет проголосован более широкий пакет об ограничительных мерах в отношении Ирана.

Сам спецпрокурор Мюллер данные The Washington Post пока не прокомментировал. Если Трамп действительно оказывал давление на бывшего главу ФБР, то данные расследования спецпрокурора могут послужить весомым основанием для постановки вопроса об импичменте президента.