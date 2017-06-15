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Жертвами крупного пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона стали 12 человек, сообщает The Telegraph. Десятки человек, проживавших в высотке, числятся пропавшими без вести. Ранее власти сообщали о шести погибших. Полиция отмечает, что число жертв пожара может увеличиться - ожидается, что тела пропавших без вести будут найдены при разборе завалов.

По сведениям службы скорой помощи британской столицы, 79 пострадавших при пожаре были доставлены в шесть больниц, из них 18 человек поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Пожар в Grenfell Tower произошел в ночь на среду, 14 июня. Сообщения о пожаре в районе Северный Кенсингтон поступили в экстренные службы около часа ночи по местному времени (03:00 по Латвии). По словам очевидцев, он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до верха здания. В результате огонь охватил дом со второго по 24-й этажи. Тушением пожара занимались около 200 пожарных.

Сотрудники столичной пожарной службы с помощью беспилотных летательных аппаратов исследуют здание, чтобы оценить возможность доступа в его помещения для поиска погибших.

Власти пока не выдвигали никаких версий возгорания в здании, которое было отремонтировано в 2016 году и служило социальным жильем для малообеспеченных слоев населения, в основном выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. По разным данным, в доме находилось до 600 человек. Пожарная служба сообщила, что многих людей удалось вывести из здания в самом начале спасательной операции.

Свидетели произошедшего рассказывают также о том, что люди, которые не могли выбраться из 120-квартирного дома, размахивали из окон белыми полотенцами и мобильными телефонами со светящимися экранами, чтобы привлечь к себе внимание.

Как заявили ТАСС в посольстве РФ в Великобритании, граждан России, пострадавших в результате пожара, нет. "Посольство обратилось в полицию, информации о гражданах РФ, пострадавших при пожаре, не поступало. Звонков на экстренный номер дежурного консула также не было", - сказал представитель российской дипмиссии.

Причиной пожара, по данным газеты The Daily Mail, могла стать неисправная бытовая техника. Издание ссылается на слова соседки одного из выживших в результате трагедии. Тот сообщил, что "его холодильник взорвался" перед тем, как огонь охватил здание. "Это все произошло прямо рядом с ним. Он был сильно удивлен, как быстро распространился огонь", - цитирует газета 38-летнюю Самиру Ламрани.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала провести тщательное расследование пожара. "В надлежащее время, когда место происшествия будет безопасным, когда будет возможно определить причину пожара, будет проведено тщательное расследование", - сказала она, заверив, что будут приняты соответствующие меры.