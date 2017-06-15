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Международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован с утра четверга из-за пожара, сообщила телерадиокомпания RTL.

"Аэропорт Брюсселя полностью блокирован в этот четверг, начиная примерно с 5 утра. Без сомнения пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на очевидцев RTL сообщает, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала.