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Президент России Владимир Путин рассказал, что его дети не вмешиваются в политику и живут в Москве обычной жизнью.

"Мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормально, рядовой жизнью", — сообщил Путин в ходе прямой линии.

"Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит", — отметил он на просьбу Татьяны Прокопенко из Кабардино-Балкарии рассказать о своих внуках.

"У меня второй внук недавно родился", — добавил Путин.

Источник: РИА Новости