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Британский бизнесмен и мультимиллионер Брайан Беллхауз погиб во время прогулки за городом - в деревне Гестлинг, расположенной в графстве Восточный Суссекс на юге Англии. На 80-летнего мужчину напало стадо коров, сообщает The Independent.

Находившиеся поблизости свидетели услышали крики пострадавшего и вызвали экстренные службы, однако прибывшие на место ЧП медики не смогли ему помочь. Мужчину пытались реанимировать, но все усилия врачей оказались тщетны. От травм, нанесенных коровьими копытами, пострадавший скончался.

Трагедия произошла в минувший понедельник, 12 июня, в 11 часов утра по местному времени. По данным СМИ, Беллхауз являлся бывшим преподавателем Оксфордского университета и сооснователем фармацевтической компании Powderject, которую в 2003 году приобрела американская корпорация Chiron за 542 млн фунтов стерлингов.

Это уже не первый британский мультимиллионер, трагически лишившийся жизни за последнее время. Ранее в этом же месяце в Хьюише, на севере графства Сомерсет, погиб 70-летний британский фермер, муниципальный политик и мультимиллионер Дерек Мид, которого переехал трактор, неожиданно пришедший в движение. Предполагается, что машина поехала из-за собаки, которая запрыгнула в кабину и случайно зацепила рычаг переключения скоростей.