В мире |

В Китае прогремел взрыв возле детского сада в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу, сообщает в Twitter агентства Xinhua.

По меньшей мере семь человек погибли и еще 59 получили ранения, сообщается в Twitter People's Daily. Ведется расследование инцидента. Был ли взрыв устроен намеренно или произошел в результате несчастного случая, пока не уточняется.

Как сообщило местное правительство, два человека погибли на месте взрыва, еще пятеро скончались в больнице, пишет South China Morning Post. По состоянию на 19:45 девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел вечером в четверг, 15 июня, в 16:50 по местному времени, уточняет SCMP со ссылкой на очевидцев. В тот момент на месте событий было много взрослых, которые пришли за своими детьми.

Не исключено, что взорвался газ в соседней забегаловке. Сообщается, что ворота детского сада искорежены, кругом разбросаны осколки стекла.

