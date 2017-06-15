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Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает зазорным сказать о своих предпочтениях по преемнику, однако все должны решить избиратели.

В конце "прямой линии" президент сам зачитал вопросы, которые выписал для себя. Среди них он выделил вопрос о том, кого планирует оставить после себя. "Во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ", — сказал Путин.

"Я, конечно, когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге, мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, район конкретный, город, область или страну", — подытожил он.

20 апреля российский лидер уже заявлял, что его преемник может быть определен только в результате демократических выборов.

Источник: РИА Новости