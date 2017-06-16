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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы пока нет стопроцентного подтверждения информации об уничтожении лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади, сообщает РИА "Новости".

"Естественно, я слышал об этих сообщениях. Пока у меня стопроцентного подтверждения этой информации нет", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, преувеличивать значение возможного устранения аль-Багдади не стоит.

"Все примеры подобного рода акций по уничтожению, обезглавливанию террористических группировок всегда подавались достаточно с большим энтузиазмом, помпой, но все-таки опыт показывает, что потом эти структуры восстанавливали свою боеспособность", — отметил он.

Как сообщалось, лидер запрещенной международной террористической группировки "Исламское государство"* Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, возможно, убит в результате удара российских Воздушно-космических сил 28 мая близ сирийской Ракки. Сообщения об этом по разным каналам проверяет российское министерство обороны. В то же время, коалиция во главе с США пока не подтверждает данные о ликвидации главаря ИГ, награду за информацию о котором госдепартамент в конце прошлого года увеличил до 25 миллионов долларов.

Как следует из заявления российского военного ведомства, аль-Багдади, предположительно, был убит в результате авиаудара неподалеку от города Ракка. Удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча лидеров группировки.

Как говорится в сообщении, удар по командному пункту ИГ был нанесен 28 мая, после полуночи. Удар нанесли самолеты Су-34 и Су-35.