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Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер в возрасте 87 лет, сообщает издание Bild.

Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене утром 16 июня.

Коль занимал пост председателя немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Одним из главных его достижений на этом посту стало объединение Германии и вхождение ГДР в состав ФРГ. В 1991 году Коль был избран первым канцлером объединенной страны.

Тем не менее конец его политической карьеры был омрачен коррупционным скандалом, связанным с незаконным финансированием политической партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), председателем которой он был в 1973-1998 годах.

Канцлер уступил свой пост Герхарду Шредеру.

В 2015 году Коль перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, а также на кишечнике. Из-за осложнений его поместили в больницу в критическом состоянии.